На озере Ая во время купания утонул 20-летний парень

Сейчас специалисты ищут тело погибшего Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

На популярном алтайском озере Ая во время купания утонул 20-летний молодой человек. По факту трагедии следственные органы Следственного комитета по Алтайскому краю проводят доследственную проверку. Кроме того, по поручению прокурора региона Антона Германа собственное расследование причин случившегося начала территориальная прокуратура.

По данным СУ СК, компания молодых людей отдыхала на берегу озера со стороны лесного массива. Двое парней решили переплыть водоем в неположенном месте, далеко за пределами официального пляжа. Во время заплыва один из них внезапно ушел под воду и не смог выбраться.

Сейчас специалисты ищут тело погибшего. Следователям предстоит детально выяснить обстоятельства инцидента, а прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства о безопасности на водных объектах.

В ведомствах в очередной раз призвали жителей и гостей края строго соблюдать правила поведения на воде. Категорически запрещено купаться на необорудованных пляжах, нырять в незнакомых местах и пытаться пересекать водоемы вплавь.