ВТБ дал пять советов инвесторам и рассказал, как заработать на вкладах

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости дал советы начинающим инвесторам и рассказал, как можно заработать на вкладах по максимуму.

Участникам фондового рынка необходимо признать, что риски и доходность взаимосвязаны, и быть готовым к потере части капитала. Стоит заранее определить психологически допустимый уровень снижения счёта — 20%, 30%, 50% или даже 70%; «покупать дёшево, продавать дорого»; постепенно учиться оценивать фундаментальные показатели эмитента; диверсифицировать портфель по эмитентам, отраслям и инструментам.

«Начинающий инвестор на фондовом рынке должен начинать с психологии потерь, нежели с психологии выигрыша», — резюмировал Пьянов.

Одновременно банкир дал рекомендации вкладчикам. На фоне прогнозов дальнейшего снижения ключевой ставки он назвал оптимальными сроками размещения шесть месяцев или год: достаточно длинный срок, чтобы зафиксировать текущие высокие ставки, но не настолько длинный, чтобы пропустить смену тренда.

«Трёхлетний вклад — это слишком», — отметил он.

Пьянов также призвал сравнивать предложения банков и предупредил, что экстремально высокая ставка в небольшом банке может указывать на повышенную рискованность продукта.

Рекомендации прозвучали в условиях цикла смягчения денежно-кредитной политики. Ключевая ставка с начала 2025 года снизилась с 21% до 16% к концу года, а в апреле 2026-го Банк России опустил её восьмой раз подряд — до 14,5%. Средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков по рублёвым вкладам физлиц, по данным ЦБ на конец мая, сократилась до 12,97% годовых. Таким образом, ВТБ советует гражданам поймать всё ещё двузначную безрисковую доходность по депозитам на сроках до года и одновременно очень осторожно, с акцентом на психологию потерь и диверсификацию, заходить в инструменты фондового рынка.