Пожарные из Новоалтайска спасли двухлетнего ребенка из запертой квартиры

Сотрудники МЧС использовали автолестницу, чтобы проникнуть в жилье на пятом этаже Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Новоалтайске сотрудники МЧС России спасли двухлетнего ребенка, который случайно остался один в закрытой квартире, сообщили в пресс-службе ведомства.

К бойцам 26 пожарно-спасательной части обратилась перепуганная местная жительница. По словам женщины, она буквально на минуту вышла на лестничную площадку, однако в этот момент входная дверь квартиры захлопнулась, а внутри остался ее маленький сын.

Прибывшие на место вызова спасатели оценили обстановку и приняли решение заходить в жилье через оконный проем. С помощью развернутой автолестницы пожарные поднялись на уровень пятого этажа, проникли внутрь помещения и открыли заклинившую дверь изнутри. Малыша благополучно передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.