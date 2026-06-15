Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2026 3:15

Пожарные из Новоалтайска спасли двухлетнего ребенка из запертой квартиры

Малыша благополучно передали родителям
Павел БАСТРЫГИН
Сотрудники МЧС использовали автолестницу, чтобы проникнуть в жилье на пятом этаже

Сотрудники МЧС использовали автолестницу, чтобы проникнуть в жилье на пятом этаже

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Новоалтайске сотрудники МЧС России спасли двухлетнего ребенка, который случайно остался один в закрытой квартире, сообщили в пресс-службе ведомства.

К бойцам 26 пожарно-спасательной части обратилась перепуганная местная жительница. По словам женщины, она буквально на минуту вышла на лестничную площадку, однако в этот момент входная дверь квартиры захлопнулась, а внутри остался ее маленький сын.

Прибывшие на место вызова спасатели оценили обстановку и приняли решение заходить в жилье через оконный проем. С помощью развернутой автолестницы пожарные поднялись на уровень пятого этажа, проникли внутрь помещения и открыли заклинившую дверь изнутри. Малыша благополучно передали родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.