Жителям Барнаула объяснили порядок действий в случае укуса клеща

В этом году от укусов клещей пострадало уже более тысячи барнаульцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала эпидемического сезона в Барнауле от укусов клещей пострадало уже более тысячи человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, уточнив, что четверть исследованных паукообразных переносят опасные вирусы. В связи с этим в Минздраве Алтайского края подробно рассказали, как правильно действовать при обнаружении присосавшегося вредителя.

Несколько барнаульцев, пострадавших от инфицированных боррелиозом клещей, уже обратились за помощью в поликлинику на Кулагина. Врач-инфекционист Альбина Чечулина пояснила, что благодаря быстрой реакции людей тяжелых последствий удалось избежать.

«Так как в клещах обнаружили боррелии, мы назначили экстренное профилактическое лечение. К счастью, ни у одного из пострадавших диагноз не подтвердился. Сыграли роль оперативность обращения людей и своевременно назначенное лечение», – отметила врач.

Специалист напомнила, что при укусе крайне важно попасть в травмпункт в первые 72 часа, чтобы медики профессионально сняли насекомое. Если делать это самостоятельно пинцетом или нитью, нельзя давить туловище или отрывать головку. Снятого клеща нужно отвезти на анализ в герметичной баночке, а при подтверждении инфекции – сразу идти в поликлинику по месту прикрепления.

Адреса травматологических пунктов Барнаула, где вам помогут снять присосавшегося клеща:

- ул. Малахова, 51, краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2;

- ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9;

- ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9.

Приём клещей на исследование и выдача результатов проводятся по адресам:

- пр. Комсомольский, 75А, Консультативно-диагностический центр Алтайского края;

- пер. Радищева, 50, Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае;

- ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС»;

- ул. Молодежная, 20, ОАО РЖД-Медицина.