В барнаульском зоопарке дали советы водителям из-за участившихся ДТП с животными

В Алтайском крае выросло количество дорожных аварий из-за диких животных Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае выросло количество дорожных аварий из-за диких животных, внезапно выбегающих на проезжую часть. По словам специалистов барнаульского зоопарка «Лесная сказка», сейчас идет активная миграция молодых сохатых, у которых еще просто не сформировалось чувство опасности перед автомобилями. В связи с этим сотрудники сформировали ряд советов для автомобилистов.

Из-за темного окраса и высокого роста лось возникает перед машиной буквально из ниоткуда, особенно в сумерках, ночью или на рассвете. При весе животного до 700 килограммов удар обычно приходится на лобовое стекло, что оборачивается печальными последствиями для пассажиров. Ранее «Комсомолка» уже подробно рассказывала, на каких именно трассах региона лоси появляются чаще всего, какие штрафы грозят за сбитое животное и как правильно действовать, если столкновение все-таки произошло.

Чтобы избежать аварии, автомобилистам советуют снижать скорость на лесных участках дорог даже в зоне действия предупреждающих знаков. В темноте необходимо включать дальний свет, в котором могут вовремя блеснуть глаза зверя, и внимательно осматривать не только дорожное полотно, но и дальние обочины.

Если крупное животное неожиданно выбежало на ход движения, специалисты рекомендуют тормозить максимально резко, но строго в своей полосе. Попытка объехать лося на скорости непредсказуема и часто приводит к вылету в кювет или лобовому столкновению на встречной полосе, поэтому безопаснее всего оставаться в ряду и одновременно громко сигнализировать, чтобы испугать зверя.