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НовостиПроисшествия14 июня 2026 7:47

На Алтае завершены поиски тел утонувших в озере детей и водителя лодки

Вечером 13 июня в Кытмановском районе первернулась лодка
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Спасатели нашли тела погибших

Спасатели нашли тела погибших

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На озере Линево Кытмановского района завершена поисковая операция после опрокидывания лодки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю.

«На данный момент тела утонувших найдены», - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 13 июня местный житель решил прокатить шестерых несовершеннолетних, в том числе двух своих детей, на рыбацкой лодке. В какой-то момент плавсредство перевернулось. В соцсетях сообщили, что на судне был лишь один спасательный жилет. Четверых детей удалось вытащить на берег. Две девочки восьми и девяти лет, а также водитель утонули.