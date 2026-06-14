На Алтае завершены поиски тел утонувших в озере детей и водителя лодки

Спасатели нашли тела погибших Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

На озере Линево Кытмановского района завершена поисковая операция после опрокидывания лодки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю.

«На данный момент тела утонувших найдены», - говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 13 июня местный житель решил прокатить шестерых несовершеннолетних, в том числе двух своих детей, на рыбацкой лодке. В какой-то момент плавсредство перевернулось. В соцсетях сообщили, что на судне был лишь один спасательный жилет. Четверых детей удалось вытащить на берег. Две девочки восьми и девяти лет, а также водитель утонули.