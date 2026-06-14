В Барнауле ГИБДД устроила охоту на «шумные» автомобили

Кроме штрафа водителям выдают официальное требование устранить нарушение Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле прошёл профилактический рейд Госавтоинспекции, направленный против «шумных» водителей. Речь идет об автомобилистах, которые нарушают покой горожан. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

В ходе рейда инспекторы останавливали машины, которые превышали допустимый уровень шума. Всего было поймано 14 нарушителей.

Чаще всего причиной автомобильного рёва становятся прямоточные выхлопные системы или другие конструктивные изменения автомобиля. Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей и официальное требование устранить нарушение. В случае, если владелец транспорта проигнорирует предписание и снова попадётся инспекторам, ему грозит новый штраф и даже административный арест.