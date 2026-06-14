Три человека пострадали в ДТП 13 июня в Республике Алтай

13 июня спасатели МЧС дважды привлекались для ликвидации ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай 13 июня спасатели МЧС дважды привлекались для ликвидации ДТП. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в двух авариях пострадали три человека.

В Шебалинском районе на 33-м километре дороги Черга-Усть-Кан легковой авто съехал с дороги и опрокинулся. К счастью, никто не погиб, но взрослый и ребенок получили травмы. На месте работали два спасателя и одна единица техники.

В Горно-Алтайске на улице Павла Кучияка столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Один человек пострадал. На месте работали пять человек и одна единица техника.