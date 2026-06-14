В Барнауле с 15 июня стартует второй этап опрессовки и отключения горячей воды

Процесс разделён на два этапа Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 29 июня в Барнауле пройдёт второй этап гидравлических испытаний перед предстоящим отопительным сезоном. Энергетики проверят на прочность и плотность более 443 километров тепловых сетей, сообщили в СГК.

Временное отсутствие горячего водоснабжения затронет 140 тысяч жителей города. Это 589 многоквартирных домов, расположенных в контурах двух основных тепломагистралей:

- ТМ-32 (от ТЭЦ-3);

- ТМ-23 (от ТЭЦ-2);

Процесс разделён на два этапа. В первую неделю, с 15 по 21 июня, в систему будет подаваться повышенное давление, чтобы выявить слабые места и возможные дефекты. Вторую неделю, с 22 по 29 июня, ремонтные бригады посвятят устранению обнаруженных повреждений.

Посмотреть адреса можно по ссылке.