Алтайские боксёрши завоевали золото и бронзу на первенстве России

В соревнованиях приняли участие более 460 лучших молодых боксеров страны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спортсменки из Алтайского края успешно выступили на первенстве России по боксу среди юниоров, которое завершилось в Краснодаре. В соревнованиях, посвященных памяти мастера спорта Николая Павлюкова, приняли участие более 460 лучших молодых боксеров страны. Об этом сообщает «Алтайский спорт».

Настоящим триумфом для алтайского спорта стало выступление Анастасии Климовой. В турнире среди юниорок до 22 лет в весовой категории до 57 кг воспитанница школы «Алтайский ринг» уверенно прошла путь до финала. В решающем поединке она одержала победу единогласным решением судей над соперницей из Краснодарского края, завоевав золотую медаль.

Еще одна воспитанница «Алтайского ринга», Анастасия Вахрушева из Камня-на-Оби, завоевала бронзу. В категории до 75 кг среди юниорок 17-18 лет она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке Дарье Антиповой из Татарстана.