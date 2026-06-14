Житель Алтая пытался передать взятку, чтобы стать трактористом

Теперь мужчине придется заплатить гораздо больше Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай осудили жителя Кош-Агачского района, который пытался передать взятку. Мужчина хотел стать трактористом и получить соответствующее удостоверение, сообщили в СУ СК по региону.

36-летний житель региона в июне 2024 года решил стать трактористом-машинистом без прохождения обучения и сдачи экзаменов. С помощью мобильного приложения он перевел 30 тысяч рублей на счет знакомого, чтобы тот передал взятку сотруднику Гостехнадзора региона.

«Злоумышленник не смог довести свои преступные действия до конца, поскольку денежные средства посредником переданы не были, а удостоверение мужчина так и не получил», - отметили в следкоме.

Мужчину приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей.