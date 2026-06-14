На Алтае вор украл садовую тележку, газовый баллон и водяные станции

Полиция возбудила уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске раскрыли кражу с садового участка. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, добычей вора стали газовый баллон, садовая тележка, молоток и две водяные станции.

В полицию обратилась жительница Угловского района 1996 года рождения. Она пояснила, что после непродолжительного отсутствия дома пропали несколько вещей. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей.

Вскоре был задержан подозреваемый. Мужчина 1968 года рождения проходил мимо и обратил внимание на тележку. С собой он решил прихватить и другие вещи, найденные на участки, когда убедился, что дома никого нет. Все добытое он привез к себе домой и спрятал в хозпостройке.

Полиция изъяла похищенное и вернула хозяйке. На задержанного завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в помещение».