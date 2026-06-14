Жара до +33 сохранится в Алтайском крае 14 июня

В Барнауле столбики термометров днем достигнут отметки +30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 14 июня сохранится аномальная жара. Как сообщили в региональном ЦГМС, днем температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Дневная температура составит от +28 до +33 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный от трех до восьми метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров днем достигнут отметки +30 градусов. Во второй половине дня возможны гроза, кратковременный дождь и град.

В МЧС напомнили об осторожности во время отдыха у водоема. Выбирать следует только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели и медики. Детей во время купания нельзя оставлять без присмотра!