25 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

МЧС Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки, 13 июня, потушили 25 пожаров. По информации ГУ МЧС по региону, десять возгораний произошло в жилом секторе.

В дневное время в поселке Новый Первомайского района загорелась мансарда частного жилого дома. Огонь распространился на площади около 145 квадратных метров. В результате ЧП были повреждены крыша, потолочные перекрытия и личные вещи хозяев.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.