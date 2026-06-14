Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июня 2026 3:14

25 пожаров потушили за сутки в Алтайском крае

Десять возгораний произошло в жилом секторе
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
МЧС

МЧС

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае за минувшие сутки, 13 июня, потушили 25 пожаров. По информации ГУ МЧС по региону, десять возгораний произошло в жилом секторе.

В дневное время в поселке Новый Первомайского района загорелась мансарда частного жилого дома. Огонь распространился на площади около 145 квадратных метров. В результате ЧП были повреждены крыша, потолочные перекрытия и личные вещи хозяев.

В ликвидации пожара участвовали 17 человек личного состава и шесть единиц техники. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.