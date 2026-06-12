Первые лица Алтайского края обратились к жителям региона в День России

Первые лица края поздравили жителей края с праздником Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко направили официальное поздравление жителям региона в честь Дня России.

Первые лица региона отметили, что «духовная сила нашего многонационального народа всегда помогала Отечеству преодолевать самые сложные испытания, бороться за свой суверенитет, за свое право жить свободно, за свои ценности». Они также напомнили, что президент объявил текущий 2026 год Годом единства народов России, а сам Алтайский край является ярким примером региона, где люди «берегут национальную идентичность, оставаясь при этом единой семьей».

В своем обращении руководители выделили вклад региона в развитие государства:

«Алтайский край неизменно остается крепкой опорой России. Жители региона своим трудом, талантом и преданностью Родине вносят достойный вклад в общее благополучие. Мы бережно сохраняем культурное наследие, воспитываем детей в уважении к истории предков, развиваем экономику, социальную сферу, сельское хозяйство – и делаем это ради процветания Родины».

Особое внимание в поздравлении уделили военнослужащим: «Наши воины сейчас в зоне специальной военной операции отстаивают интересы России и защищают ее будущее. Низкий поклон им и их семьям, воспитавшим истинных патриотов!». В завершение Виктор Томенко и Александр Романенко поблагодарили жителей края за добросовестный труд и выразили уверенность, что «единство, сплоченность и вера в Россию помогут преодолеть любые испытания».