На Алтае суд рассмотрел дело о краже кота

Мейн-кун Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Яровской районный суд Алтайского края рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже кота. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

В марте 2026 года ранее не судимый парень, находясь в одной из квартир Ярового, тайно похитил кота породы мейн-кун. Хозяин оценил ущерб в 6500 рублей. С похищенным животным злоумышленник скрылся и распорядился им по своему усмотрению. Что именно он сделал с котом, не уточняется.

В суде подсудимый полностью признал вину, принёс извинения потерпевшему и возместил материальный ущерб в полном объёме. После этого хозяин кота обратился в суд с заявлением о прекращении дела в связи с примирением сторон. Государственный обвинитель и защитник не возражали.

Суд учёл, что обвиняемый ранее не судим, совершил преступление средней тяжести, характеризуется удовлетворительно, загладил вред и примирился с потерпевшим. В итоге производство по делу прекратили. Меру пресечения в виде подписки о невыезде отменили. Животное вернули законному владельцу.

В суде напомнили, что по Гражданскому кодексу к животным применяются общие правила об имуществе. Домашние питомцы являются собственностью граждан, и их тайное похищение квалифицируется как кража. Даже если стороны примирились и ущерб возмещён, факт возбуждения уголовного дела влечёт серьёзные правовые и репутационные последствия для нарушителя.