Новым замначальника ГУ МЧС по Алтайскому краю стал Владимир Драчев

Владимир Драчев Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Владимир Драчев назначен заместителем начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Он занял этот пост в начале мая 2026 года. Об этом сообщает «Банкфакс».

Отметим, что для Драчева должность замруководителя краевого главка МЧС не нова. Он занимал этот пост с 2010 по 2019 год. За время службы он участвовал в крупных спасательных операциях: руководил ликвидацией последствий паводков в крае в 2014 и 2018 годах, а также устранением ЧС, связанной с пожаром на ТЭЦ-2 в Барнауле в 2015 году.

Затем в январе 2020 года Владимир Драчев возглавил управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Барнаула.

Напомним, что недавно прежний руководитель краевого ГУ МЧС Александр Макаров покинул пост. Президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении на должность директора департамента образовательной и научно-технической деятельности в Москве.