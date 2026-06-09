В Барнауле за 21 млн рублей отремонтируют крышу бывшего Дома пионеров

Здание бывшего дома Пионеров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле планируют отремонтировать крышу здания, где раньше располагался Дом пионеров. Сейчас там находится Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи. Об этом сообщает «Толк».

По данным с сайта госзакупок, начальная цена контракта — 21 млн рублей. Подрядчику предстоит разобрать старую кровлю, заменить конструкции с оцинковки на профнастил, обустроить водосточную систему, ограждения и вентиляцию, утеплить крышу и полностью заменить её покрытие.

Все работы нужно завершить до 18 декабря 2026 года.