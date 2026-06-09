Алтайский край вошёл в тройку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

За последние пять лет Алтайский край значительно ухудшил свои позиции в рейтинге Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край в очередной раз поднялся в антирейтинге регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Как сообщает «Толк», это следует из доклада Роспотребнадзора РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.

Всего в список субъектов с самыми высокими показателями вошли 34 региона. Тройка «лидеров» выглядит так: Чукотский автономный округ — 114,81 новых случая на 100 тысяч населения, Иркутская область — 67,01 случая, Алтайский край — 63,73 случая. Для сравнения: средний показатель по стране — 31,23 случая на 100 тысяч населения.

За последние пять лет Алтайский край значительно ухудшил свои позиции в рейтинге. В 2021 году регион занимал 11-е место, в 2022-м — 13-е, а в 2023–2024 годах резко поднялся на пятое. Теперь же край оказался в тройке «антилидеров».

В сводной таблице Роспотребнадзора также указана поражённость вирусом иммунодефицита человека — общее количество всех зарегистрированных случаев, а не только вновь выявленных. По этому показателю Алтайский край также в числе «передовиков»: 1328,28 носителя ВИЧ на 100 тысяч населения.