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НовостиЗдоровье9 июня 2026 3:45

Алтайский край вошёл в тройку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

По итогам 2025 года показатель составил 63,73 случая на 100 тысяч населения, что вдвое выше среднего по стране
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
За последние пять лет Алтайский край значительно ухудшил свои позиции в рейтинге

За последние пять лет Алтайский край значительно ухудшил свои позиции в рейтинге

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алтайский край в очередной раз поднялся в антирейтинге регионов с самой высокой заболеваемостью ВИЧ-инфекцией. Как сообщает «Толк», это следует из доклада Роспотребнадзора РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.

Всего в список субъектов с самыми высокими показателями вошли 34 региона. Тройка «лидеров» выглядит так: Чукотский автономный округ — 114,81 новых случая на 100 тысяч населения, Иркутская область — 67,01 случая, Алтайский край — 63,73 случая. Для сравнения: средний показатель по стране — 31,23 случая на 100 тысяч населения.

За последние пять лет Алтайский край значительно ухудшил свои позиции в рейтинге. В 2021 году регион занимал 11-е место, в 2022-м — 13-е, а в 2023–2024 годах резко поднялся на пятое. Теперь же край оказался в тройке «антилидеров».

В сводной таблице Роспотребнадзора также указана поражённость вирусом иммунодефицита человека — общее количество всех зарегистрированных случаев, а не только вновь выявленных. По этому показателю Алтайский край также в числе «передовиков»: 1328,28 носителя ВИЧ на 100 тысяч населения.