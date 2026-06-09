«Голос Города» для начинающих артистов

Руководитель проекта Иван Нечаев. Фото: Бучнев Е.

В нашей стране сейчас реализуются несколько федеральных инициатив, направленных на развитие уличной культуры. Среди них межведомственная рабочая группа по развитию молодёжной уличной культуры и спорта, направленная на совершенствование нормативно-правового регулирования и разработку программы развития уличных культур и спорта до 2030 года, а также международная конкурс-премия «КАРДО», направленная на поиск, поддержку и развитие талантов в сфере уличной культуры и спорта.

Еще одна инициатива – это проект «Голос Города», направленный на поддержку уличных музыкантов и артистов, при содействии партии «Новые люди». В рамках сезона 2026 года проект стартовал сразу в 35 регионах России, в том числе в Алтайском крае.

Фото: Бучнев Е.

В рамках инициативы планируется развитие городских открытых площадок: их будут оборудовать необходимой техникой — микрофонами, акустическими системами и световым оснащением. Основная идея заключается в создании доступных пространств, где начинающие и профессиональные артисты смогут свободно выступать, находить свою аудиторию и развиваться.

В нашем крае много талантливых людей. Кто-то пишет песни, кто-то играет на музыкальных инструментах, читает стихи, танцует или только делает первые шаги в творчестве. Но между желанием выйти к зрителю и первым выступлением часто стоит одна простая проблема — отсутствие доступной площадки. Мы хотим убрать эти барьеры и дать возможность выступать свободно и бесплатно», — рассказал руководитель проекта Иван Нечаев.

Площадки для уличных артистов будут работать всё лето. Завершится сезон большим фестивалем, на котором выступят лучшие исполнители.

Фото: Клинов П.

СПРАВКА:

Впервые проект прошёл в Алтайском крае в прошлом году. Участие в нём приняли более 100 человек. Было проведено 50 уличных концертов и квартирников, десять творческих мероприятий и большой городской фестиваль.