Власти Республики Алтай подписали соглашение с фондом «Компас»

В фонде выразили благодарность правительству Республики Алтай за доверие Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

В Представительстве Республики Алтай подписали рамочное соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между правительством региона и фондом «Компас». Документ определяет новый этап совместной работы по защите уникальной экосистемы, развитию экотуризма, поддержке природоохранных инициатив и усилению охраны Телецкого озера.

Председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев отметил, что регион имеет особое значение для всей страны. По его словам, соглашение позволит объединить региональную и федеральную экспертизу, экологическое просвещение и практические природоохранные решения. Важно, чтобы туризм развивался в гармонии с природой и с учётом мнения местных жителей.

Директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева подчеркнула, что сотрудничество строится вокруг конкретных задач: сохранения природных комплексов, поддержки экологических инициатив, развития экотуризма и защиты Телецкого озера. Совместная работа с правительством региона, местными жителями и экспертным сообществом поможет выстроить бережный подход к развитию этой территории.

В фонде выразили благодарность правительству Республики Алтай за доверие и выразили уверенность, что партнёрство станет важной частью системной экологической политики региона и поможет сохранить его природное богатство.