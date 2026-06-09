За неделю бригады скорой помощи в Бийске совершили 1650 выездов

Количество безрезультатных выездов составило 153 Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 7 июня бригады Бийской станции скорой медицинской помощи выполнили 1650 выездов для оказания помощи населению. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

За неделю в медицинские учреждения госпитализировали 600 человек. Среди них 34 пациента с инсультом, 122 человека с различными травмами, 17 пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и двое детей с отравлением.

С травмами разной степени тяжести в больницы доставлены 35 детей. В ДТП за неделю пострадали семеро несовершеннолетних.

Количество безрезультатных выездов составило 153. В основном это случаи, когда пациента не оказалось по указанному адресу или он отказался от медицинской помощи.