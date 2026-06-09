В Барнауле открыли новый корпус для престарелых и инвалидов за 666 млн рублей

Корпус построили в рамках нацпроекта «Демография» Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

В Барнауле 8 июня состоялось открытие нового жилого корпуса Центрального дома социального обслуживания. В церемонии по видеосвязи участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и министр соцзащиты Наталья Оськина.

Корпус построили в рамках нацпроекта «Демография». Затраты составили 666 млн рублей, из которых 529 млн выделили из федерального бюджета. Площадь здания — 6 тыс. квадратных метров. Оно оборудовано двухместными комнатами с санузлами и прихожими, лифтами, комнатами отдыха, залом для адаптивной физкультуры, сенсорной комнатой и помещением для встреч с родными.

Вице-премьер поздравила соцработников с профессиональным праздником и отметила, что в стране активно развиваются стационарозамещающие технологии и система долговременного ухода. Губернатор поблагодарил федеральный центр за внимание к региону и подчеркнул, что новый дом социального обслуживания — «настоящий прорыв» по сравнению с тем, что было раньше.

В 2025 году в Алтайском крае ввели 40 объектов — поликлиники, школы, музеи и другие учреждения. В регионе действует 34 соцучреждения, где проживают более 5 тысяч человек.