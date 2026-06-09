Аномальная жара до +35 сохранится в Алтайском крае 9 июня

Жара стоит уже вторую неделю Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода, несмотря на дожди, которые прошли на ряде территорий, в том числе в Барнауле, накануне. Прогноз опубликован на сайте краевого Гидрометцентра.

В целом по краю температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер подует восточный, со скоростью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать до 14 м/с.

В Барнауле ожидается до +32 в дневное время, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.