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НовостиОбщество9 июня 2026 1:07

Аномальная жара до +35 сохранится в Алтайском крае 9 июня

Местами пройдут небольшие дожди
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Жара стоит уже вторую неделю

Жара стоит уже вторую неделю

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

9 июня в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода, несмотря на дожди, которые прошли на ряде территорий, в том числе в Барнауле, накануне. Прогноз опубликован на сайте краевого Гидрометцентра.

В целом по краю температура воздуха составит от +30 до +35 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер подует восточный, со скоростью 4-9 м/с, местами порывы будут достигать до 14 м/с.

В Барнауле ожидается до +32 в дневное время, преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.