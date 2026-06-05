12-летний мальчик утонул при купании в реке Ануй в Алтайском крае

Мальчик купался Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

Вечером 4 июня 2026 года в окрестностях посёлка имени Калинина Петропавловского района при купании в реке Ануй утонул 12-летний подросток. Об этом сообщили в следственном управлении СК России и прокуратуре по Алтайскому краю.

По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальной прокуратуре организовать проверку причин и условий произошедшего, а также соблюдения федерального законодательства. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.

В СК и прокуратуре призывают родителей быть предельно внимательными: не оставлять детей у воды без присмотра, даже если ребёнок умеет плавать. Объяснять детям, что нельзя купаться в необорудованных местах, особенно там, где сильное течение или неизвестный рельеф дна, а также пресекать игры с нырянием и захватами в воде.