Более 6,2 тысячи девятиклассников Барнаула приступили к сдаче ОГЭ

Для проведения экзаменов задействованы 37 пунктов в школах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 6,2 тысячи выпускников девятых классов Барнаула сегодня, 5 июня, начали сдавать основной государственный экзамен. В первый день испытаний школьникам предстоит написать ОГЭ по химии, информатике, географии и обществознанию. Об этом сообщили в комитете по образованию краевой столицы.

Для проведения экзаменов задействованы 37 пунктов в школах, ещё 29 организованы на дому, а два — в медицинских учреждениях. Продолжительность ОГЭ зависит от предмета: на географию и информатику отведено 2,5 часа, на химию и обществознание — 3 часа.

Официальные результаты экзаменов станут известны участникам не позднее 15 июня.