Жара до +35 гарусов ожидается в Алтайском крае 5 июня

В Барнауле 5 июня столбики термометров покажут +28…+30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конец рабочей недели будет жарким в Алтайском крае. В пятницу, 5 июня, воздух прогреется до +25…+30, а местами +35 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем, как ночью, в регионе будет без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 5 июня столбики термометров покажут +28…+30 градусов. Без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары в западных районах.