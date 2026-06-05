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НовостиОбщество5 июня 2026 1:20

Жара до +35 гарусов ожидается в Алтайском крае 5 июня

Публикуем прогноз
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
В Барнауле 5 июня столбики термометров покажут +28…+30 градусов

В Барнауле 5 июня столбики термометров покажут +28…+30 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Конец рабочей недели будет жарким в Алтайском крае. В пятницу, 5 июня, воздух прогреется до +25…+30, а местами +35 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Днем, как ночью, в регионе будет без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 5 июня столбики термометров покажут +28…+30 градусов. Без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер, 2-7 м/с.

В регионе действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары в западных районах.