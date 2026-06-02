«Ростелеком» активно подключает сельские территории Алтайского края к скоростному интернету

С начала 2026 года «Ростелеком» построил современные волоконно-оптические сети в 31 населенном пункте Алтайского края, обеспечив доступ к широкополосному интернету для девяти тысяч домохозяйств. Масштабные строительные работы охватили 12 районов региона. В большинстве населенных пунктов оператор демонтировал устаревшие медные линии и организовал перевод действующих абонентов на новую распределительную сеть.

Наибольший объем строительства реализован в селе Санниково Первомайского района, где интернет по оптике стал доступен для 1 400 домохозяйств. Более 700 домов были включены в зону действия новой сети в Черемном Павловского района, свыше 300 — в сёлах Тугозвоново Шипуновского района, Васильчуки и Северка Ключевского района.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Мы продолжаем активно переводить наших абонентов с медных линий на оптические. Новые сети обеспечивают стабильный сигнал и скорость передачи данных до 300 Мбит/с, что позволяет подключать к интернету всю домашнюю технику — от телевизоров до смартфонов — с высоким качеством связи».

Ирина Белкина, заместитель директора по массовому сегменту Алтайского филиала «Ростелекома»: «В этом году мы укрепили свои позиции в регионе как лидеры по охвату оптическим сетями сельских территорий. Особое внимание уделяем дачным посёлкам, в которые редко заходят другие провайдеры. Например, в текущем году провели сеть в СНТ “Трансмаш” Барнаула».

На базе скоростного интернета «Ростелеком» предлагает широкий спектр услуг, включая интерактивное ТВ Wink, домашнее видеонаблюдение, а также подписки и сервисы для детей и взрослых.

