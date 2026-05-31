Трое братьев попытались переплыть реку Алей на Алтае, один утонул

Идут поиски погибшего Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка на реке Алей. Трагедия произошла днем 30 мая в селе Новоалександровка Рубцовского района.

Как сообщили в региональных СУ СК и прокуратуре, трое братьев без разрешения взрослых ушли купаться на реку. При попытке переплыть водоём один из них начал тонуть. Братья попытались помочь, но спасти подростка не удалось. В настоящее время ищут тело погибшего. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка, ход расследования поставлен на контроль.