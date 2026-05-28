Алтайский производитель сэндвич-панелей повышает эффективность производства

Алтайское предприятие ООО «Заринская промышленная компания», специализирующееся на выпуске стеновых и кровельных материалов, успешно реализует первый этап оптимизации в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» . За три месяца работы команде завода удалось выявить ключевые проблемы и разработать масштабный план по их устранению.

В качестве пилотного направления был выбран основной процесс — изготовление трехслойных сэндвич-панелей. Совместно с экспертами АНО «Федеральный центр компетенций» специалисты компании провели глубокий анализ и выявили более 30 факторов, снижающих общую эффективность:

- Длительное время переналадки оборудования;

- Частые простои техники;

- Лишние перемещения персонала.

Для решения этих задач на предприятии внедрили систему мониторинга ежедневной выработки, взяли под контроль простои оборудования и проанализировали логистику замены сырья (рулонов) в начале смены.

По итогам диагностики был сформирован детальный план мероприятий, включающий 90 конкретных шагов для достижения целевых показателей потока. Рабочая группа предприятия прошла комплексное обучение инструментам бережливого производства, таким как картирование процессов и производственный анализ, используя ресурсы ИТ-платформы «производительность.рф».

«Участие в федеральном проекте позволяет предприятиям системно подходить к выявлению потерь и запускать реальные изменения в производственных процессах. Это важный инструмент повышения конкурентоспособности промышленности региона», - отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

В ближайшие три месяца предприятию предстоит внедрение разработанного плана, что должно привести к значительному росту производительности.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

