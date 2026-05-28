В конкурсе «Ростелекома» призерами сибирского этапа стали два алтайских журналиста

«Ростелеком» объявил итоги сибирского этапа юбилейного XV конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В число победителей вошли Ольга Ведерникова («Комсомольская правда» — Барнаул) и Леонид Хиль (ГТРК «Алтай»).

Всего в конкурсе приняли участие десять журналистов из Алтайского края, представлявших «Вечерний Барнаул», «Свободный курс», «Бийский рабочий», «Комсомольскую правду — Барнаул», радиоканал «Катунь FM» и ГТРК «Алтай». Они выставили на конкурс 22 работы. В целом на суд жюри поступило около 200 материалов из Сибири.

Ольга Ведерникова, главный редактор «Комсомольской правды» в Барнауле победила в номинации «Социальные медиа» за материал в своем блоге в ВК «Мою дочь слили в паблик "позора"». Леонид Хиль занял третье место в номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» за работу «"Это не наша ведущая": как злоумышленники с помощью ИИ подделали ТВ-сюжет?».

В состав жюри вошли авторитетные эксперты медиаиндустрии, представители минцифры и партнеров. Уже во второй раз конкурсные работы оценивал председатель Алтайского отделения «Союза журналистов России», генеральный директор холдинга «Сибирская медиагруппа» Андрей Абрамов.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «С развитием технологий цифровая повестка переросла узкую техническую направленность и стала интересна широкой аудитории. В этом году в Сибири заметно увеличилось число работ с высоким уровнем экспертности, темы также стали сложнее: от этических аспектов применения ИИ до архитектуры сети. При этом значительно выросло количество материалов на тему безопасности в цифровом пространстве».

Ольга Ведерникова, главный редактор «Комсомольской правды» в Барнауле, победитель сибирского этапа: «Я участвую в конкурсе каждый год, и каждый раз удается поднимать новые по-настоящему важные темы. В этом году уже в новом качестве, как блогер, решила поделиться личной историей о том, как моя дочь столкнулась с неприятностями в Сети, и эта работа получила высокую оценку жюри. Очень важно, что одна из целей конкурса — сделать цифровое пространство безопасным».

Авторы, занявшие первые места в основных номинациях, отправятся для подведения итогов в Москву, где будут объявлены обладатели главного приза — поездки в Арктику. В этом году призерами сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» стали:

В номинации «Печатная пресса»:

• 1 место — Корзунова Валентина из Республики Хакасия за работу «Вкалывают роботы, счастлив человек! Или а вы видели БелАЗ-беспилотник?»;

• 2 место — Фриц Елена из Томской области за работу «ИИ – инструмент, а не разум»;

• 3 место — Наталия Грюнвальд из Республики Бурятии за работу «Конвейер фейковых людей».

В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ»:

• 1 место — Ефимова Эльвира из Красноярского края за работу «Оцифрованный студент»;

• 2 место — Новичёнок Андрей из Томской области за работу «Дизайн дрона»;

• 3 место — Хиль Леонид из Алтайского края за работу «"Это не наша ведущая": как злоумышленники с помощью ИИ подделали ТВ-сюжет?».

В номинации «Радио и подкасты»:

• 1 место —Залозная Анастасия из Томской области за работу «За кем искусство будущего: человек против ИИ»;

• 2 место — Тропина Марина из Кемеровской области за работу «Нейросети провоцируют когнитивную лень?»;

• 3 место — Ведерникова Ольга из Алтайского края за работу «Создатели миров: алтайские школьники рассказали, как создают виртуальные вселенные».

В номинации «Интернет-СМИ»:

• 1 место — Соснина Олеся из Новосибирской области за работу «Сибиряки в рядах бета-тестеров: новосибирские энтузиасты начали испытывать новую отечественную операционную систему»;

• 2 место — Алексеев Вадим из Новосибирской области за работу «Нейросети помогают полиции, а робот Николай становится умнее»;

• 3 место — Хворенков Егор из Томской области за работу «Море джунов и мало голов». Что ждет рынок ИТ-кадров в 2025 году».

В номинации «Социальные медиа»:

• 1 место — Ведерникова Ольга из Алтайского края за работу «Мою дочь «слили» в паблик позора: как мы это пережили и что делать, если это случилось с вашим ребенком»;

• 2 место — Ведерников Вячеслав из Новосибирской области за работу «Надежен ли цифровой щит: какие технологии спасают жизни»;

• 3 место — Пучков Михаил из Новосибирской области за работу «Новомотково. Доступ открыт».

