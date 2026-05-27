Спорт будущего: в Алтайском крае впервые прошли сибирские соревнования по фиджитал-спорту

22–23 мая впервые в Барнауле состоялись Фестиваль и Чемпионат Сибирского федерального округа по фиджитал-спорту — новому направлению, объединившему физическую активность и виртуальные технологии. Партнером турнира стал «Ростелеком», который помог в организации, наградил победителей в дисциплине «Двоеборье — тактическая стрельба» и представил собственную игровую платформу.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская и региональная федерации фиджитал-спорта при поддержке Министерства спорта Алтайского края. Участники из Красноярска, Абакана, Иркутска, Кемерово, Новосибирска, Брянска и Барнаула соревновались в таких дисциплинах, как «Ритм-симулятор», «Двоеборье — тактическая стрельба», а также впервые в рамках фестиваля фиджитал-карате и фиджитал-тхэквондо. Кроме того, сибирские спортсмены боролись за квоты на Чемпионат России по футбольному и баскетбольному двоеборью.

«Ростелеком» вручил призы команде CKS4GAMMERS (Алтайский край), занявшей первое место в тактическом бою, основанном на компьютерной игре Counter-Strike 2 и реальном лазертаге.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала «Ростелекома»: «Наше сотрудничество с Федерацией фиджитал-спорта Алтайского края началось с организации гигабитного канала для "Центра Киберспорта" в Барнауле, который стал основной площадкой для развития этого игрового направления. Сочетание классических видов спорта с виртуальным миром впечатляет. Участники фестиваля и чемпионата продемонстрировали не только отличную физическую подготовку, но и мастерское владение цифровыми технологиями».

Максим Егер, президент Федерации фиджитал-спорта Алтайского края, генеральный директор ООО «Центр Киберспорта»: «Соревнования прошли на достаточно высоком уровне. Впервые нам удалось объединить на одной площадке цифровую зону с игровыми компьютерами и живую арену для лазертага. На состязаниях по футболу и баскетболу использовали мониторы вместо телевизора, что соответствует стандартам российских чемпионатов. Благодарю наших партнеров за поддержку и вклад в развитие фиджитал-спорта — пока ещё нового, но перспективного направления для нашего региона».

Ирина Белкина, заместитель директора Алтайского филиала «Ростелекома» по массовому сегменту: «Мы много лет поддерживаем киберспортивное движение и одновременно развиваем собственные цифровые решения для геймеров, такие как тариф «Игровой» и специальный игровой роутер для домашнего интернета. На турнире мы представили новую онлайн-платформу «Игры Ростелеком» (18+), запущенную в 2025 году. Она объединяет маркетплейс и лаунчер и предназначена для геймеров, разработчиков и дистрибьюторов видеоигр. Сегодня в ее магазине представлены более шести тысяч игр».

Справка: Фиджитал-спорт сочетает элементы классического и киберспорта. Сначала команды соревнуются в виртуальной среде, а затем продолжают борьбу на реальной спортивной площадке. Победитель определяется по итогам обоих этапов.

