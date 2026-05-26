В Алтайском крае представители компаний повысили компетенции в сфере бережливого производства

Фото: АЦКР

С 18 по 20 мая на площадке санатория «Сосновый бор» в Первомайском районе Алтайского края прошёл VI Слёт внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Мероприятие собрало более 40 специалистов из числа сотрудников предприятий, участвующих в федеральном проекте «Производительность труда», входящем в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основная цель слёта — повышение компетенций наставников в построении процесса обучения сотрудников и поддержании вовлечённости персонала на этапе тиражирования и совершенствования улучшений. В работе приняли участие внутренние тренеры, инструкторы и руководители рабочих групп со всего региона.

Обучение проходило в интерактивной форме с использованием ИТ-платформы «производительность.рф». Участники посетили мастер-классы по ключевым направлениям:

- современные подходы к системе обучения;

- управление изменениями при внедрении улучшений;

- применение искусственного интеллекта и нейросетей в бережливом производстве;

- принципы построения эффективной команды.

В качестве приглашённых экспертов выступили ведущие специалисты АНО «Федеральный центр компетенций», а также Сергей Смирнов, Артём Сошников и Николай Голещихин. Практические мастер-классы провели и эксперты Регионального центра компетенций Алтайского края.

По словам заместителя министра экономического развития региона Андрея Панченко, мероприятие прошло на высоком уровне.

«Слёт 2026 года был очень полезен для слушателей. Насыщенная программа и высоковалифицированные эксперты наряду с комфортными условиями работы привлекли большое количество участников. Проведённые интенсивы, уверен, позволили инструкторам и тренерам умножить имеющиеся знания», — прокомментировал итоги заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инноваций и перспективных проектов Андрей Панченко.

Организаторами слёта выступили Министерство экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Справка

Слеты внутренних тренеров проводятся в Алтайском крае с 2021 года. За это время их участниками стали более 300 сотрудников алтайских предприятий. АО «Санаторий Сосновый бор» вступило в федеральный проект «Производительность труда» в 2025 году.

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

