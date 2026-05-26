Алтайский санаторий «Беловодье» увеличил выработку на 16% благодаря нацпроекту

Фото: АЦКР

Санаторно-курортный комплекс «Беловодье» в Белокурихе подвёл итоги полугодовой работы в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрение современных управленческих практик позволило не только оптимизировать процессы, но и добиться значительного роста эффективности.

В качестве пилотного направления были выбраны ключевые процессы оказания санаторно-курортных услуг. Команда отеля совместно с экспертами Регионального центра компетенций Алтайского края провела системную работу. Основное внимание уделили логистике персонала, стандартизации рабочих мест и устранению потерь времени.

Успех начался с внедрения системы 5С для горничных, что ускорило уборку на 32%. Затем лучшие практики масштабировали на службу приёма гостей, прачечную и кухню. Сотрудники прошли обучение с использованием ИТ-платформы «производительность.рф».

Комплексный подход позволил увеличить общую выработку на 16% и улучшить ключевые показатели эффективности. Генеральный директор Елена Пчельникова отметила, что команда достигла плановых показателей и теперь переходит к масштабированию лучших практик, интегрированных в ежедневную работу.

«Мы не просто получили новые инструменты, а интегрировали их в ежедневную логистику сервиса. Главный результат второго этапа — мы наглядно увидели, как системные улучшения конвертируются в чистую прибыль и рост выработки каждого сотрудника», - подчеркнула Елена Пчельникова.

Справка

Эксперты федерального проекта «Производительность труда», который входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» помогают компаниям улучшать бизнес-процессы. Принять участие в федпроекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей (180 млн. рублей – для компаний туристической отрасли), осуществляющие деятельность в базовых несырьевых отраслях экономики. Для участия в проекте оставьте заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Социальная реклама КАУ "АЦКР"

ИНН 2224142728