В Рубцовске на железной дороге погиб мужчина

В Алтайском крае транспортные полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железнодорожной станции Рубцовск. По предварительным данным, пешеход находился в опасной близости от путей и попал под маневровый тепловоз. Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. От полученных травм 36-летний мужчина скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка, все материалы будут переданы в следственное управление СК России.

Транспортная полиция напоминает о строгом соблюдении правил безопасности: запрещается ходить по путям, стоять в межпутье и приближаться к рельсам ближе чем на пять метров. Несоблюдение этих требований смертельно опасно.