Трехквартирный жилой дом загорелся в Бийске

В Бийске вечером 23 мая горел трехквартирный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров.

Пожар случился в доме на улице Октябрьской. Когда прибыло первое пожарное подразделение, здание уже было охвачено огнем. В тушении участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стал прогар трубы на чердаке.

В МЧС напомнили, что нужно следить за печным оборудованием.