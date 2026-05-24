НовостиПроисшествия24 мая 2026 6:04

Трехквартирный жилой дом загорелся в Бийске

Пожар охватил 120 «квадратов»
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Бийске вечером 23 мая горел трехквартирный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, площадь возгорания составила около 120 квадратных метров.

Пожар случился в доме на улице Октябрьской. Когда прибыло первое пожарное подразделение, здание уже было охвачено огнем. В тушении участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стал прогар трубы на чердаке.

В МЧС напомнили, что нужно следить за печным оборудованием.