Следователи возбудили дело по факту избиения подростка во Власихе

Мать пострадавшего сообщила, что вечером 15 мая на ее сына напали четыре сверстника Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае следователи СУ СК по региону возбудили уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка в селе Власиха. Как сообщили в следкоме, ранее информация была размещена в социальных сетях.

Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что мать пострадавшего сообщила, что вечером 15 мая на ее сына напали четыре сверстника. Они нанесли удары по голову, туловищу и гениталиям несовершеннолетнего. Кроме того, после избиения в адрес семьи стали поступать угрозы. Прокуратура и полиция проводят проверки.

