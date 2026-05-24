Пенсионер из Рубцовска лишился 1,3 млн рублей при покупке автомобиля

В Рубцовске 67-летний местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести автомобиль. Мужчина перевёл аферистам более 1,3 миллиона рублей, поверив в выгодное предложение в интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В начале апреля пенсионер нашёл в мессенджере канал с объявлениями о продаже иномарок. Одно из предложений привлекло его внимание низкой ценой. Оставив заявку, он вскоре получил ответ от «продавца», который в переписке рассказал подробности. Покупатель доверился и перевел 1,3 млн рублей частями. Однако вскоре «продавец» перестал выходить на связь.

По данному факту следственным подразделением МО МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».