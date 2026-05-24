Алтайская Госавтоинспекция призывает пожилых водителей к бдительности

С наступлением тёплых дней и началом дачного сезона на дорогах Алтайского края увеличивается количество водителей пенсионного возраста. Госавтоинспекция региона выступила со специальным обращением к пожилым участникам дорожного движения, сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве напомнили, что с возрастом в организме человека происходят неизбежные изменения: ухудшается зрение и цветовосприятие, снижается острота слуха, а время реакции замедляется. Эти факторы могут негативно сказаться на скорости принятия решений за рулём и повысить риск возникновения ДТП.

Автоинспекторы настоятельно рекомендуют пенсионерам-водителям соблюдать правила:

- Строго придерживаться скоростного режима и держать безопасную дистанцию.

- Избегать резких и необдуманных манёвров.

- Перед началом сезона освежить в памяти Правила дорожного движения и быть в курсе всех нововведений.

- В случае плохого самочувствия отказаться от поездки.