Глава Барнаула поздравил горожан с Днём славянской письменности и культуры

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днём славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Поздравление было опубликовано на сайте администрации города.

В своём обращении мэр подчеркнул историческую значимость этого дня, связанного с именами Кирилла и Мефодия. Именно создание ими старославянской азбуки, по словам главы города, стало фундаментом для становления российской государственности, объединения народов и развития национальной культуры и грамотности.

«В Барнауле в мире и согласии живут представители более ста национальностей. Русская словесность стала основой межнационального общения, укрепила взаимопонимание и привнесла духовное обогащение», - отметил мэр.

В завершение поздравления глава города призвал барнаульцев бережно хранить культурное наследие России и воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за Отечество. Он пожелал всем жителям здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.