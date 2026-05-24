Из-за плановых работ в поселке Казенная Заимка ограничат водоснабжение

В Барнауле предупредили о плановых работах в поселке Казенная Заимка. Как сообщили в пресс-службе водоканала, 25 мая водоснабжение будет ограничено.

С 10:00 до 19:00 специалисты будут проводить работы по врезке водопровода на участке от улицы Кольцевой до улицы Шинников. На это время ограничения холодного водоснабжения будут действовать по следующим адресам:

улица Тальниковская, 3-33, 2-30;

улица Надежды, 1-35, 2-60б;

1-я Ореховая, 1-27, 2-38;

2-я Ореховая, 1-41, 2-34;

3-я Ореховая, 1-37, 2-28;

улица Соколиная, 1-55;

улица Арбатская, 29-77, 50-112;

улица Красивая, 35-91а, 42-92;

улица Садовое Кольцо, 43-93, 52-96;

улица Алмазная, 2-22, 1-25;

улица Изумрудная, 3-29, 4-32;

улица Клубничная, 1-15, 35-45;

улица Цветущая, 2-42, 1-35;

улица Сливовая, 12-46, 13-41;

улица Жемчужная, 4-44, 5-39;

ул. Каштановая, 31-55 (533 частных дома).

улица Цветущая, 1.

улица Надежды, 29 (церковь);

улица Каштановая, 49 (магазин);

улица Клубничная, 1а (магазин);

2-я Ореховая, 36 (магазин);

3-я Ореховая, 36.

В компании принесли извинения за временные неудобства.