Из-за плановых работ в поселке Казенная Заимка ограничат водоснабжение

В Барнауле предупредили о плановых работах в поселке Казенная Заимка. Как сообщили в пресс-службе водоканала, 25 мая водоснабжение будет ограничено.
С 10:00 до 19:00 специалисты будут проводить работы по врезке водопровода на участке от улицы Кольцевой до улицы Шинников. На это время ограничения холодного водоснабжения будут действовать по следующим адресам:
улица Тальниковская, 3-33, 2-30;
улица Надежды, 1-35, 2-60б;
1-я Ореховая, 1-27, 2-38;
2-я Ореховая, 1-41, 2-34;
3-я Ореховая, 1-37, 2-28;
улица Соколиная, 1-55;
улица Арбатская, 29-77, 50-112;
улица Красивая, 35-91а, 42-92;
улица Садовое Кольцо, 43-93, 52-96;
улица Алмазная, 2-22, 1-25;
улица Изумрудная, 3-29, 4-32;
улица Клубничная, 1-15, 35-45;
улица Цветущая, 2-42, 1-35;
улица Сливовая, 12-46, 13-41;
улица Жемчужная, 4-44, 5-39;
ул. Каштановая, 31-55 (533 частных дома).
улица Цветущая, 1.
улица Надежды, 29 (церковь);
улица Каштановая, 49 (магазин);
улица Клубничная, 1а (магазин);
2-я Ореховая, 36 (магазин);
3-я Ореховая, 36.
В компании принесли извинения за временные неудобства.