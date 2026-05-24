Дожди, грозы и град ожидаются на Алтае 24 мая

В Алтайском крае в воскресенье 24 мая, ожидается дождливая погода. Как сообщили синоптики регионального гидрометцентра, температура воздуха составит +12…+17 градусов.

Специалисты предупреждают о кратковременных, местами сильных дождях, грозах и возможном граде. Ветер северо-западный, 8–13 метров в секунду, порывы могут достигать 17–22 метров в секунду.

В понедельник, 25 мая, произойдёт значительное потепление. Днём столбики термометров поднимутся до +24…+29 градусов. Ветер сменится на южный и юго-западный, 3–8 метров в секунду. Осадков не ожидается.

26 мая жаркая погода сохранится. Температура воздуха составит +24…+26 градусов.

Также на территории региона до 25 мая сохранится высокая и местами чрезвычайная пожароопасность.