Барнаульские школьники повысили киберграмотность на уроках «Ростелекома»

«Ростелеком» завершил в Барнауле серию занятий по повышению цифровой грамотности школьников. Вместе с дипломами об успешном завершении курса компания подарила самым активным участникам сертификаты на доступ к образовательной платформе «Лицей».

Проект «Уроки "Ростелекома"», направленный на обучение детей безопасному и эффективному использованию современных ИТ-технологий, стартовал в октябре 2025 года. В нем участвовали школьники барнаульских гимназий № 40 и № 45. Занятия проводили сотрудники компании — члены Клуба амбассадоров. Программа состояла из девяти ежемесячных уроков, на которых эксперты рассказали о технологиях связи, основах работы с данными, криптографии, искусственном интеллекте и информационной безопасности.

Полина Азмеева, ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома», амбассадор проекта: «Мы старались дать ребятам не только теоретические знания, но и научить применять их на практике. Особое внимание уделялось развитию критического мышления, ответственности и навыков, которые необходимы в цифровом мире. Надеемся, что наши уроки помогут школьникам более осознанно и безопасно использовать технологии в повседневной жизни».

Дополнительно погрузиться в мир цифровых навыков участники проекта смогут благодаря образовательной платформе «Лицей». Здесь собраны десятки онлайн-курсов по популярным направлениям, включая программирование, нейросети и робототехнику. Материалы разработаны ведущими педагогами страны.

Всего в проекте «Уроки "Ростелекома"» участвовали 33 амбассадора компании из 17 регионов России.

