НовостиОбщество18 мая 2026 7:54

На территории Алтайского края сохраняются заморозки до -5 градусов

При этом дневная температура будет вполне комфортной
Анна СЕМИНА
Местами по югу и востоку края прогнозируется мокрый снег

Фото: Олег УКЛАДОВ.

По данным синоптиков, в Алтайском крае на ближайшие дни сохраняется прогноз по ночным заморозкам до -5 градусов.

Такой прогноз действует на 19-20 мая. При этом дневная температура будет вполне комфортной: 19-го мая днем по краю будет до +16 градусов, а 20-го мая до +23 градусов. В Барнауле же ожидается до +15 и +20 соответственно. Также днем преимущественно без осадков, по югу и востоку местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю настоятельно рекомендуют обращать особое внимание на исправность элементов отопления, в том числе печей, а также электросети. Не допускайте перекаливания и перенапряжения.