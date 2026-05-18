Уровень воды в Оби в районе Барнаула продолжает расти

Микрорайон Затон Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле постепенно продолжает расти уровень воды в реке Обь. Такие данные предоставляет ФГБУ Западно-Сибирское УГМС.

По данным на утро 18 мая уровень воды в реке составляет 485 сантиметров над нулем поста. За прошедшие сутки он увеличился на один сантиметр.

Ранее в барнаульском микрорайоне Затон из-за этого ввели ограничение движения транспорта и пешеходов по дороге, ведущей к острову Шубинский на участке от улицы Якорной до Матросской.

«В настоящее время проезд и проход возможны по понтонному мосту. На участке установлены ограждающие конструкции», - доложил в ходе оперативного совещания в администрации города начальник управления по делам ГО и ЧС г. Барнаула Андрей Нейман.