Губернатор Алтайского края отменил особый противопожарный режим

Губернатор Алтайского края подписал постановление, которое отменяет на территории региона особый противопожарный режим.

Документ начинает действовать с сегодняшнего дня, 18 мая. Особый режим был отменен «в связи со стабилизацией обстановки с природными пожарами».

Вместе с тем, синоптики говорят о том, что до 21 мая на территории края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс), а по западным районам – чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В случае обнаружения пожара следует сообщать об этом по телефонам: 101 или 112.