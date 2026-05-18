121 человека с травмами за неделю доставили в больницы Бийска

573 пациента доставлены в медицинские учреждения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю, с 11 по 17 мая, бригадами скорой медицинской помощи Бийска доставили в больницы 121 человека с травмами.

«За неделю бригады станции скорой медицинской помощи Бийска 1676 раз выезжали для оказания медицинской помощи. 573 пациента доставлены в медицинские учреждения», - сообщают на ССМП наукограда.

Кроме пациентов с травмами в больницы доставили 44 человека с инсультом, одного ребенка с ожогами и четырех с отравлениями. Еще семь человек пострадали в авариях.

Вместе с тем, 107 раз медики совершили безрезультатные выезды, то есть пациентов не оказалось на месте, либо они отказали от помощи.