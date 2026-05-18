В Горно-Алтайском госуниверситете будут готовить операторов дронов

Студенты военного учебного центра Горно-Алтайского госуниверситета, а также учащиеся аграрного колледжа смогут обучиться на операторов дронов, пишет «Толк».

Вуз уже получил от исполкома «Народного фронта «За Россию» десять комплексов на которых студенты будут оттачивать мастерство.

«Уверен, что наши соседи — и Тыва, и Хакасия, все горные районы — также подхватят. Но мы первые в стране, кто получил такие комплексы, чтобы ребята уже начиная со стен средних профессиональных образовательных учреждений осваивали гражданскую профессию — оператор БПЛА», — говорит зампредседателя правительства Республики Алтай Адар Сумин.

Обучение подразумевает три этапа: на симуляторе с помощью пульта управления и ноутбука, а также использование FPV-очков. Как только эти этапы будут пройдены студентами, они смогут поднять в небо реальные дроны.

В будущем операторы БПЛА смогут найти себе применение в аграрном секторе, а также смогут заниматься доставкой медикаментов и еды потерявшимся туристам в горах.

«Здесь вся республика работает на одну задачу. Мы сейчас рассматриваем вариант привлечения инструкторов из общественных организаций, которые имеют опыт инструктажа по работе с беспилотными системами», — подчеркнул ректор Горно-Алтайского государственного университета Евгений Павлов.

Кроме того, БПЛА применяются для мониторинга пожарной обстановки. FPV-дроны и коптеры, на которых обучаются студенты, также полезны при спасении лесов от возгораний.

«Эти люди выезжают на пожар с десантниками. Они поднимают беспилотник и уже в режиме реального времени видят, куда направлять группы на земле для локализации пожара», — говорит начальник по эксплуатации авиационных систем Центра беспилотной авиации при Авиалесоохране Республики Алтай Александр Крючкин.