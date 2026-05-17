Число лишённых родительских прав в Алтайском крае сократилось с 449 до 372 за год

В Алтайском крае заметно сократилось число родителей, которых лишили или ограничили в родительских правах. Об этом NGS22.RU сообщили в региональном Министерстве образования.

В 2024 году родительских прав лишили 449 человек, а в 2025 году — уже 372. Число родителей, чьи права ограничили, также снизилось: с 129 случаев в 2024 году до 127 в 2025-м.

В ведомстве пояснили, что основные причины, по которым дети остаются без попечения родителей, это смерть одного или обоих родителей, лишение или ограничение прав, а также заключение под стражу или отбывание наказания.

При этом в регионе увеличилось количество родителей, сумевших восстановить свои права. В 2024 году таких было 21 человек, а в 2025-м — уже 45.