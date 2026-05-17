В Алтайском крае 17 мая воздух прогреется до 22 градусов

В воскресенье, 17 мая, в Алтайском крае ожидается тёплая погода. По данным регионального Гидрометцентра, днём столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов. На юго-западе местами воздух прогреется до 22 градусов.

В Барнауле синоптики обещают 14-16 градусов тепла. Осадков не ожидается. Лишь местами по восточным районам возможны небольшие дожди.

Ветер будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Порывы могут достигать 15 метров в секунду.